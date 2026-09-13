«Io ci credevo»: il trionfo di Céline Dion

«E adesso - ha continuato - ecco il sole, il sole è davanti a me. Stasera, voglio contare per voi, cantare per me, cantare la vita». Su una scenografia affidata al designer canadese Willo Perron, che ha lavorato anche con Beyoncé e Rihanna, Céline Dion, 58 anni, ha proposto il suo ampio repertorio di successi, che hanno attraversato lo spazio e le generazioni. A cominciare dall'hit planetario "My Heart Will Go On", brano cult del film "Titanic", fino a "I'm alive", poi "Pour que tu m'aimes encore", e "J'irai où tu iras".