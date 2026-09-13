«Io ci credevo»: il trionfo di Céline Dion
Standing ovation e incassi record al Plenitude Arena per il ritorno della star canadese, emozionata e sostenuta da ospiti illustri.
PARIGI - Trionfo ieri sera al Plenitude Arena per l'attesissimo primo show dei 16 previsti per il grande ritorno in scena di Céline Dion, la cantante canadese idolatrata in Francia.
Dion era assurta a diva assoluta dopo l'esibizione nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, sulla Tour Eiffel. Nel pubblico, in visibilio, tanti gli ospiti d'onore, fra i quali spiccava la ex first lady, Michelle Obama.
«Io ci credevo»: con queste parole, più di sei anni dopo il suo ultimo concerto e dopo la terribile diagnosi del 2022 di una malattia neurologica incurabile, l'artista ha cominciato il suo show con un brano simbolico di questo momento, "On ne change pas", "Non si cambia".
Visibilmente emozionata, vestita con un abito nero, ha anche per un attimo smesso di cantare davanti ai 30'000 spettatori con il fiato sospeso, che hanno cominciato a gridare il suo nome alla fine della canzone.
«Devo confessarvi - ha detto rivolta al pubblico - che il cammino è stato più impervio del previsto, la strada più lunga del previsto, con scali non programmati, ma io mi sono aggrappata a un debole raggio di luce da lontano, sul fondo delle montagne. Io ci credevo, io ci credevo», ha ripetuto.
«E adesso - ha continuato - ecco il sole, il sole è davanti a me. Stasera, voglio contare per voi, cantare per me, cantare la vita». Su una scenografia affidata al designer canadese Willo Perron, che ha lavorato anche con Beyoncé e Rihanna, Céline Dion, 58 anni, ha proposto il suo ampio repertorio di successi, che hanno attraversato lo spazio e le generazioni. A cominciare dall'hit planetario "My Heart Will Go On", brano cult del film "Titanic", fino a "I'm alive", poi "Pour que tu m'aimes encore", e "J'irai où tu iras".
Lo spettacolo, che sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out, poi altre 10 programmate a maggio 2027, ha fatto incassi eccezionali diretti - con i diritti e la vendita dei biglietti - e con ricadute economiche senza precedenti per uno show musicale, sugli hotel e i ristoranti, per l'altissimo numero di spettatori giunti dal resto della Francia e dall'estero.