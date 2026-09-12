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Leone d’Oro a Venezia alla danese May el-Toukhy

"Woman Unknown" conquista il massimo riconoscimento della Mostra. Mathilde Arcel premiata come migliore attrice
Leone d’Oro a Venezia alla danese May el-Toukhy
GETTY IMAGES
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Leone d’Oro a Venezia alla danese May el-Toukhy
"Woman Unknown" conquista il massimo riconoscimento della Mostra. Mathilde Arcel premiata come migliore attrice

VENEZIA - La regista danese May el-Toukhy ha vinto il Leone d’Oro dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia con "Woman Unknown". Lo ha annunciato la giuria. Mathilde Arcel, protagonista della pellicola, ha inoltre ricevuto il premio come migliore attrice.

Il Gran Premio della Giuria, secondo riconoscimento più importante della Mostra, è andato a "Possible Love" di Lee Chang-dong. Il Premio Speciale della Giuria è stato invece assegnato al documentario "NAZA" di Yuval Abraham e Rachel Szor, dedicato agli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza.

May el-Toukhy, 49 anni, è l'ottava donna nella storia della Mostra a conquistare il Leone d'Oro. Quest'anno soltanto due dei 21 film in concorso erano diretti da donne, una situazione che la presidente della giuria Maggie Gyllenhaal aveva definito un problema strutturale.

"Woman Unknown" è un dramma storico ambientato nel dopoguerra: la giovane danese Marie sta per sposare il suo ricco datore di lavoro, ma la sua nuova posizione sociale è minacciata dalla possibile rivelazione di una relazione avuta con un soldato tedesco durante l'occupazione.

ITALIA
John Malkovich premiato come miglior attore a Venezia

John Malkovich è stato premiato come migliore attore per "Wild Horse Nine", mentre Ilja Chrschanowski ha ottenuto il riconoscimento per la migliore regia con "Dau". Il premio per la migliore sceneggiatura è andato a Stéphane Brizé, Coralie Amédéo e Olivier Gorce per "Un bon petit soldat". L'83esima Mostra del Cinema di Venezia era iniziata il 2 settembre.

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