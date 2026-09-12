Leone d’Oro a Venezia alla danese May el-Toukhy

May el-Toukhy, 49 anni, è l'ottava donna nella storia della Mostra a conquistare il Leone d'Oro. Quest'anno soltanto due dei 21 film in concorso erano diretti da donne, una situazione che la presidente della giuria Maggie Gyllenhaal aveva definito un problema strutturale.

"Woman Unknown" è un dramma storico ambientato nel dopoguerra: la giovane danese Marie sta per sposare il suo ricco datore di lavoro, ma la sua nuova posizione sociale è minacciata dalla possibile rivelazione di una relazione avuta con un soldato tedesco durante l'occupazione.