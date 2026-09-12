Morto Jeremy Thomas, produttore da Oscar

Secondo il suo team, scrive Variety, Thomas si è spento serenamente nella sua residenza di campagna nell'Oxfordshire nella tarda serata di venerdì 11 settembre, circondato dalla famiglia e dagli affetti più cari. Nato a Londra nel 1949, Jeremy Thomas ha iniziato a lavorare nel settore subito dopo aver lasciato la scuola, collaborando al montaggio di film come "The Harder They Come" e "Family" Life, per poi arrivare a curare il montaggio del cortometraggio televisivo di Ken Loach del 1973, "A Misfortune". Nel corso della sua carriera ha fondato la Recorded Picture Company e successivamente la Hanway Films, contribuendo a realizzare oltre 80 film, sostenendo sia il cinema internazionale sia quello d'autore.

Nella sua vasta carriera, oltre a lavorare con Bertolucci, Jeremy Thomas ha prodotto anche l'opera prima di Jonathan Glazer "Sexy Beast", "Crash" di David Cronenberg, "A Dangerous Method" di Christopher Hampton e "Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence)" di Nagisa Oshima. Tra gli altri registi con cui ha collaborato - spesso su più progetti - ci sono Jim Jarmusch, Stephen Frears, Julien Temple, Takashi Miike, Matteo Garrone, Werner Herzog, Terry Gilliam, Richard Linklater, Karel Reisz, Phillip Noyce, David Mackenzie, Jerzy Skolimowski, Ben Wheatley e Wim Wenders.