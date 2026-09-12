Céline Dion torna sul palco dopo sei anni: «Mi ero promessa di non piangere»
La cantante canadese, visibilmente commossa, si è esibita davanti a decine di migliaia di fan vicino a Parigi.
La cantante canadese, visibilmente commossa, si è esibita davanti a decine di migliaia di fan vicino a Parigi.
PARIGI - Un ritorno sul palco segnato dall'emozione per Céline Dion. La cantante canadese, 58 anni, si è esibita nel suo primo concerto dopo sei anni di pausa davanti a decine di migliaia di fan.
Dion ha aperto lo spettacolo con "On Ne Change Pas", apparendo visibilmente commossa e asciugandosi le lacrime dal viso. «Mi ero promessa di non piangere», ha detto al pubblico, ammettendo di non essere riuscita a mantenere il proposito.
Nella Plenitude Arena, sold out, vicino a Parigi, la cantante ha spiegato: «Questa sera voglio cantare per voi, cantare per me, celebrare la vita». Per assistere al concerto sono arrivati fan anche dalla Germania e dall'Austria.
Negli ultimi anni Dion si era esibita soltanto raramente. La cantante soffre della sindrome della persona rigida, una rara malattia autoimmune che ha condizionato la sua possibilità di viaggiare e cantare sul palco. In primavera aveva annunciato il ritorno ai concerti, dicendosi «forte», emozionata e grata al pubblico.
Con oltre 200 milioni di album venduti, Céline Dion è una delle artiste di maggior successo della sua generazione. Tra i suoi brani più conosciuti figurano "My Heart Will Go On" e "I'm Alive".