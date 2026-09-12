Céline Dion torna sul palco dopo sei anni: «Mi ero promessa di non piangere»

Nella Plenitude Arena, sold out, vicino a Parigi, la cantante ha spiegato: «Questa sera voglio cantare per voi, cantare per me, celebrare la vita». Per assistere al concerto sono arrivati fan anche dalla Germania e dall'Austria.

Negli ultimi anni Dion si era esibita soltanto raramente. La cantante soffre della sindrome della persona rigida, una rara malattia autoimmune che ha condizionato la sua possibilità di viaggiare e cantare sul palco. In primavera aveva annunciato il ritorno ai concerti, dicendosi «forte», emozionata e grata al pubblico.