Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni: dura la risposta dell'azienda
L'azienda sudcoreana aveva utilizzato l'immagine della pop star sulla confezione delle sue smart tv. Scatti che, stando al team legale di Lipa, non erano mai stati richiesti.
SEUL - Il team legale di Samsung starebbe cercando di far archiviare la causa da 15 milioni di dollari intentata da Dua Lipa contro il colosso coreano per l'uso non autorizzato della sua immagine su una confezione di prodotto.
Secondo un documento visionato da Rolling Stone, gli avvocati di Samsung sostengono che la cantante 31enne non abbia il diritto di fare causa, perché «non c'è nulla che indichi che la ricorrente stia pubblicizzando i televisori».
Le immagini in questione, spiega l'azienda, si limiterebbero a mostrare l'interfaccia utente dei TV e le app disponibili.
Di chi sono i diritti sulla foto?
Sulle confezioni dei televisori che supportano il servizio Samsung TV Plus compare una fotografia di Dua Lipa, utilizzata per promuovere il canale musicale Xite Hits. Lo scatto risalirebbe al 2024 e sarebbe stato realizzato nel backstage del festival Austin City Limits.
Gli avvocati della popstar sostengono che i diritti sull'immagine appartengano interamente a lei, e accusano Samsung di essersi rifiutata più volte di rimuoverla, continuando a utilizzarla ancora oggi.
Samsung, dal canto suo, afferma di aver ricevuto la foto da un partner di contenuti terzo, che avrebbe garantito di possedere tutti i diritti necessari.
Samsung ha reagito con «arroganza»?
Nella causa, depositata in California, si legge che Samsung avrebbe risposto alle diffide legali in modo «sprezzante e indifferente», parlando esplicitamente di «arroganza» da parte dell'azienda.
I legali di Dua Lipa sottolineano inoltre come la cantante «scelga le proprie collaborazioni commerciali con estrema cura, costruendosi nel tempo l'immagine di un marchio premium». Per questo, secondo la causa, «non avrebbe mai acconsentito a un uso simile della sua immagine» da parte di Samsung.