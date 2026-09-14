Ci sarà un nuovo tour estivo per gli Oasis (e no, niente San Siro)
La band di Manchester ha confermato un nuovo ritorno sui palchi di Europa e Stati Uniti. Tutte le date per il 2027.
LONDRA - Dopo il successo della reunion, Oasis annuncia un imponente tour 2027 che toccherà Regno Unito, Europa e Stati Uniti tra maggio e settembre fra grandi festival open air e stadi. I fan possono registrarsi per l'accesso alla vendita dei biglietti fino al 17 settembre alle 17.00 CEST sul sito ufficiale della band.
Niente San Siro, ma Monaco...
Per quanto riguarda il Ticino (ahimé) niente San Siro, l'unica data Italiana sarà all'Olimpico di Roma (29,30 luglio) prima di varcare l'Oceano in direzione States. Meta alternativa potrebbe essere Monaco di Baviera (2 e 3 luglio).
Ultima leg (per usare un dovuto anglicismo) del tour sarà prima all'ombra dell'iconico e pittoresco Slane Castle (Irlanda) e poi nella splendida cornice della Knebworth House (Hertfordshire) per una quattro notti che si preannuncia da tutto esaurito (e se così sarà si toccherà il mezzo milione di spettatori).
Il ritorno più atteso
Dopo anni di speranze alimentate da indizi sui social, i fratelli Gallagher si sono riuniti nel 2025 per un tour che ha toccato Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Sud America e Giappone, con oltre 73'000 spettatori solo a Cardiff nel luglio 2025.
Ora la band conferma il bis con un giro di date ancora più ampio, che include il ritorno a Monaco dopo 18 anni (l'ultima tappa tedesca risale al Melt Festival 2009).
Le date, città per città
Glasgow, Celtic Park: 21, 23, 25, 28, 29 maggio
Manchester, Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 maggio
Monaco di Baviera, Allianz Arena: 2, 3 luglio
Barcellona, Stadio Olimpico: 10, 11 luglio
Amsterdam, Johan Cruijff ArenA: 16, 17 luglio
Parigi, Stade de France: 23, 24 luglio
Roma, Stadio Olimpico: 29, 30 luglio
Boston, Gillette Stadium: 10, 13, 14 agosto
Las Vegas, Allegiant Stadium: 20, 21, 24 agosto
Slane Castle, Irlanda: 4, 5 settembre
Knebworth, Regno Unito: 11, 12, 18, 19 settembre
Una storia di successi e riconciliazione
Nati a Manchester, gli Oasis sono diventati un fenomeno globale con “Definitely Maybe” (1994) e “(What's The Story) Morning Glory?” (1995), che contiene il singolo per antonomasia della band “Wonderwall”. Lo scioglimento del 2009, dopo un litigio tra i fratelli, aveva aperto anni di faida pubblica.
Le nuove date 2027 confermano che la pace tra Liam e Noel, per ora, tiene.