Ci sarà un nuovo tour estivo per gli Oasis (e no, niente San Siro)

Ultima leg (per usare un dovuto anglicismo) del tour sarà prima all'ombra dell'iconico e pittoresco Slane Castle (Irlanda) e poi nella splendida cornice della Knebworth House (Hertfordshire) per una quattro notti che si preannuncia da tutto esaurito (e se così sarà si toccherà il mezzo milione di spettatori).

Il ritorno più atteso

Dopo anni di speranze alimentate da indizi sui social, i fratelli Gallagher si sono riuniti nel 2025 per un tour che ha toccato Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Sud America e Giappone, con oltre 73'000 spettatori solo a Cardiff nel luglio 2025.