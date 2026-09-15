"Mamera" in finale al Premio Luchetta

Per quest'anno, come di consueto, sono 7 le categorie in concorso (TV news, reportage, radiofonia, stampa italiana, stampa internazionale, fotografia e rotta balcanica) e 3 i servizi selezionati per ciascuna tra i 120 lavori valutati dalla giuria. Attenzione e sensibilità per l'infanzia, esperienza e professionalità sono i criteri della selezione che ogni anno individua la rosa di 21 tra reportage e scatti.