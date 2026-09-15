Macklemore "tagliato" per gli slogan pro-Palestina, Ed Sheeran nella bufera

Macklemore, vincitore di vari Grammy, era stato chiamato a introdurre una decina di esibizioni di Sheeran come ospite d'onore. La sua scelta di esprimere dal palco posizioni di condanna degli effetti devastanti degli attacchi d'Israele sulla Striscia di Gaza negli ultimi anni al grido di "Free Palestine" ("Palestina Libera") ha tuttavia innescato la protesta dell'Israeli-American Council e di altre sigle, pronti a sollecitarne la "cacciata" dal tour. Richiesta infine accolta dopo essere stata fatta propria anche da artisti pro-Israele come la cantante Pink.

Sheeran ha ceduto ieri, dichiarandosi «apolitico» e annunciando per bocca degli organizzatori la decisione di 'tagliare' il rapper di Seattle dalle prossime otto tappe. Una decisione condannata nel Regno da gruppi e personalità della sinistra pacifista e pro-Pal che in queste ore rilanciano sul web il lungo post di risposta dello stesso Macklemore: testo in cui questi non rinnega l'amicizia e la collaborazione musicale «vecchia di 13 anni» con la star inglese, ma denuncia come Ed Sheeran si sia piegato alle «pressioni».