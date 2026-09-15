Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico: «Sono il nuovo Berlusconi»
L'ex fotografo presenta il movimento 'Per la verità' puntando su provocazioni e promesse di rottura.
MILANO - Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico. Si chiama 'Per la verità', con tanto di simbolo, e l'ex fotografo lo ha presentato sul suo canale Youtube in un video di 24 minuti in cui si definisce «il nuovo Berlusconi».
«Quando Berlusconi è sceso in campo ha detto una cosa che era giusta, è stato capace di costruire le sue aziende e quindi sarebbe stato capace di gestire l'azienda dello Stato, perchè lo Stato è un'azienda - spiega l'ex re dei paparazzi -. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, giovane meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che lavora da solo e non ha bisogno di pagare per il bunga bunga. Sono qui per far fare i soldi al nostro Paese, abbiamo il Paese più bello del mondo che stiamo trasformando in un Paese di merda».
«Basta pizza, mafia e spaghetti come ci dipingono le serie tv americane - rimarca Corona -, chi c'è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell'estetica, avete visto in faccia chi governa, come si vestono e come si atteggiano? Come vi mentono, basta hanno rotto, di destra e di sinistra, di centro».
E poi un affondo sul tema dell'immigrazione. «Non possiamo essere il Paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono, noi non la vogliamo l'integrazione - dice Corona -, via i maranza, via immigrati che non sono regolari e violano la legge».
Corona parla poi della sanità che non funziona, con le liste di attesa lunghe per fare visite e controlli. L'ex fotografo in realtà non potrebbe nemmeno candidarsi in prima persona a causa dell'interdizione perpetua ai pubblici uffici.
«Chi governa ha tradito le parole Dio, patria e famiglia, cosa ha fatto questo governo per la famiglia? - conclude -. Noi come movimento siamo liberali e veri, vogliamo che la prostituzione diventi business e faccia guadagnare lo Stato e la droga legalizziamola tutta e guadagniamoci».