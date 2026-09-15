Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico: «Sono il nuovo Berlusconi»

«Basta pizza, mafia e spaghetti come ci dipingono le serie tv americane - rimarca Corona -, chi c'è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell'estetica, avete visto in faccia chi governa, come si vestono e come si atteggiano? Come vi mentono, basta hanno rotto, di destra e di sinistra, di centro».

E poi un affondo sul tema dell'immigrazione. «Non possiamo essere il Paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono, noi non la vogliamo l'integrazione - dice Corona -, via i maranza, via immigrati che non sono regolari e violano la legge».