30 anni da quel Miss Svizzera, Melanie Winiger si racconta: «Ho sempre detto quello che pensavo»

Per il trentesimo anniversario della sua elezione a Miss Svizzera, però, ha fatto un'eccezione e ha organizzato una festa a sorpresa proprio per la sua cerchia più ristretta.

«È stato molto tenero e divertente. Ho fatto digitalizzare le immagini della mia elezione a Miss Svizzera e le abbiamo guardate tutti insieme.», racconta. Gli invitati hanno anche avuto la possibilità di indossare la sua vecchia corona: «È stato proprio carino».