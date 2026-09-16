30 anni da quel Miss Svizzera, Melanie Winiger si racconta: «Ho sempre detto quello che pensavo»
La 47enne zurighese, malgrado le reticenze, alla fine ha organizzato un piccolo party per familiari e amici: «Sono il mio “branco” in tutti questi anni mi hanno aiutato a non perdermi mai».
ZURIGO - Trent’anni fa Melanie Winiger veniva incoronata Miss Svizzera. In occasione di questo anniversario, la zurighese ripercorre le tappe del suo lungo percorso sotto i riflettori: da modella ad attrice e a presentatrice.
«Sono orgogliosa di essere sotto gli occhi del pubblico da così tanto tempo e di essere riuscita a rimanere sempre fedele a me stessa», racconta a 20 Minuten.
Questo anniversario ha suscitato in lei soprattutto un sentimento di gratitudine nei confronti delle persone che le sono state accanto. I suoi amici più stretti e la sua famiglia, che lei definisce il suo «branco», l’hanno accompagnata per tutta la carriera.
«Abbiamo attraversato insieme momenti belli e momenti difficili. In tutti questi anni, queste persone hanno contribuito a plasmarmi, aiutandomi a restare con i piedi per terra e a non perdere mai la mia autenticità», conferma.
Proprio l’autenticità è uno degli aspetti centrali del suo carattere, anche se negli anni qualche problemino glielo ha creato: «Ho sempre detto quello che pensavo e fatto ciò che sentivo fosse giusto per me. Sarebbe senz'altro stato più semplice cercare di soddisfare le aspettative degli altri, ma non sono fatta così», spiega.
E aggiunge: «I miei genitori mi hanno cresciuta in questo modo. Mi hanno insegnato che sono un individuo, una persona unica».
Malgrado ciò, il modo in cui Melanie affronta le critiche è cambiato con gli anni. «A 17 anni reagivo più spesso con rabbia e ostinazione. Oggi, invece, non do più così tanto peso alle opinioni degli altri. Sono semplicemente opinioni», riflette.
Per quanto riguarda il suddetto trentesimo, Winiger in realtà non è una grande amante delle celebrazioni per anniversari o compleanni: «Arrivano e basta, non c’è bisogno di fare qualcosa di speciale», dice.
Per il trentesimo anniversario della sua elezione a Miss Svizzera, però, ha fatto un'eccezione e ha organizzato una festa a sorpresa proprio per la sua cerchia più ristretta.
«È stato molto tenero e divertente. Ho fatto digitalizzare le immagini della mia elezione a Miss Svizzera e le abbiamo guardate tutti insieme.», racconta. Gli invitati hanno anche avuto la possibilità di indossare la sua vecchia corona: «È stato proprio carino».
Guardando ai prossimi trent’anni, Melanie preferisce non fare programmi troppo rigidi e lasciare tutte le porte aperte. «Mi immagino anziana, a vivere in una fattoria immersa nella natura. Ma la vita non si può pianificare né controllare, e non dovremmo nemmeno cercare di farlo. Tutto può cambiare in un attimo», afferma.
Per lei, però, nella vita è importante fare il possibile per vedere il proverbiale “bicchiere mezzo pieno”: «Restare su una frequenza positiva aiuta a vivere sereni. E poi si sa che il positivo attira il positivo».