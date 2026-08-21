SVIZZERA
Holcim rileva Fermacell: un accordo da 784 milioni
Il gruppo svizzero acquisirà lo specialista tedesco di pareti e pavimenti. La transazione dovrebbe chiudersi nel primo semestre 2027.
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Fonte Ats
Holcim rileva Fermacell: un accordo da 784 milioni
Il gruppo svizzero acquisirà lo specialista tedesco di pareti e pavimenti. La transazione dovrebbe chiudersi nel primo semestre 2027.
ZURIGO - Holcim ha raggiunto un accordo per acquisire Fermacell, specialista tedesco di pareti e pavimenti, per circa 840 milioni di euro, pari a 784 milioni di franchi. Il venditore è James Hardie, gruppo americano-irlandese impegnato nel disimpegno dalle attività europee nel cemento fibrorinforzato.
Con sede a Düsseldorf e circa 1'000 dipendenti, Fermacell prevede di realizzare un fatturato di 430 milioni di euro nel 2026. L'azienda dispone di sei stabilimenti e opera in 13 Paesi europei.
Holcim stima che l'operazione genererà sinergie per 22 milioni di euro nell'arco di tre anni. La finalizzazione della transazione è prevista nel primo semestre del 2027 e non dovrebbe avere effetti sui risultati 2026 del gruppo svizzero.
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