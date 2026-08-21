Votazioni in vista: neutralità verso il no, testa a testa sull'alimentazione

Più incerto il quadro per l'iniziativa sull'alimentazione, che chiede tra l'altro di portare entro dieci anni al 70% il tasso di autosufficienza alimentare della Svizzera. I contrari sono il 49% e i favorevoli il 47%, con il 4% di indecisi e un margine d'errore di 2,8 punti percentuali. Gli autori sottolineano inoltre che la formazione dell'opinione è meno avanzata: soltanto il 60% ha espresso un giudizio convinto.

Il sostegno al testo sull'alimentazione è particolarmente forte tra gli elettori dei Verdi (84%), del PS (64%) e dei Verdi liberali (55%). I sì sono maggioritari anche nella Svizzera francese (57%) e italiana (53%), tra le donne (55%) e nella fascia d'età fra i 18 e i 39 anni (54%). Più scettici risultano invece i sostenitori del Centro, dell'UDC e del PLR.