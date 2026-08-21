Terribile incendio in un edificio di Thusis: cinque persone risultano disperse
In salvo altre 14 persone, ma otto sono ferite, di cui due gravemente. Le fiamme hanno completamente distrutto lo stabile.
In salvo altre 14 persone, ma otto sono ferite, di cui due gravemente. Le fiamme hanno completamente distrutto lo stabile.
THUSIS - Un violento incendio ha devastato un ristorante con appartamenti questa notte a Thusis, lasciando cinque persone disperse.
Le fiamme hanno completamente distrutto l’edificio, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte.
L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Circa 100 pompieri dei corpi di Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems Chemie e Albula sono intervenuti per domare il rogo, che sarebbe partito dal secondo piano.
Il crollo della tromba delle scale ha reso necessario l’intervento di una gru per aprire il tetto e facilitare le operazioni di spegnimento.
Otto feriti, due sono gravi
Quattordici persone sono riuscite a mettersi in salvo dall’edificio in fiamme. Otto di loro hanno riportato ferite di diversa gravità: due sono in condizioni gravi, due hanno riportato lesioni moderate e quattro sono rimaste ferite in modo lieve.
I feriti sono stati soccorsi dai team di emergenza di Mittelbünden, Coira, Schiers e Surselva, oltre che da una squadra della Rega, e trasportati negli ospedali di Coira, Thusis, Ilanz e Zurigo.
Per offrire supporto psicologico a vittime, familiari e soccorritori sul posto è intervenuto il Careteam dei Grigioni con quattro operatori.
Il Comune di Thusis ha predisposto alloggi e pasti per gli sfollati. Sul posto erano presenti anche membri dell’associazione samaritani di Thusis, un dipendente dell’Ufficio per la natura e l’ambiente, un ispettore della pesca e 16 agenti della Polizia cantonale dei Grigioni.
Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia e della procura.