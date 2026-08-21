Incendio in un appartamento, undici feriti
Nove persone, tra cui un agente di polizia, sono state trasportate in ospedale. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina.
Nove persone, tra cui un agente di polizia, sono state trasportate in ospedale. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina.
SCIAFFUSA - Undici persone sono rimaste ferite in un incendio divampato ieri in tarda serata in un appartamento a Sciaffusa. Nove di loro, tra cui un agente di polizia, sono state trasportate in ospedale, ha comunicato questa mattina la polizia cantonale.
Al momento non vi sono informazioni sulla gravità delle lesioni riportate dai feriti, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell'ordine.
Le prime segnalazioni dell'incendio sono giunte poco prima delle 22.30. All'arrivo dei soccorritori, l'appartamento era già completamente avvolto dalle fiamme. Diverse persone sono state tratte in salvo dalla palazzina.
I pompieri sono riusciti a impedire che il rogo si propagasse agli altri appartamenti. Dopo circa due ore, la maggior parte dei residenti ha potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.
Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell'alloggio.