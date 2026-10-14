Multe non pagate? Ecco chi può salvarvi dal carcere

BERNA - Pagare le multe di chi rischia di finire in carcere perché non può permettersele. È l’obiettivo del Freiheitsfonds, un fondo che in Svizzera ha raccolto quasi 100’000 franchi attraverso donazioni e ha già saldato le sanzioni di 47 persone, risparmiando loro complessivamente 451 giorni di detenzione. A riferirlo è la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).