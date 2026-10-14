"Inghiottiti" dall'ex ufficio postale

E non è stata la sola a prestare soccorso. Anche un'altra residente ha già dovuto liberare almeno una persona dalla "trappola". In realtà, un modo per potersi liberare c'era. Col tempo le soccorritrici hanno infatti scoperto che all'interno c'era una piccola maniglia con cui si poteva aprire la porta.

Tuttavia, questa era così nascosta che in molti non l'hanno notata. Anche se, va detto, gli stessi non avevano notato ─ o forse del tutto ignorato ─ anche l'avviso che la filiale fosse ormai chiusa.