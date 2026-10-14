Alliance Care chiude dopo poco più di un anno: avviata la procedura di fallimento

I primi segnali della crisi erano emersi già a giugno, quando Alliance Care aveva licenziato 17 dei suoi 91 dipendenti. L'Associazione svizzera infermieri (ASI), promotrice del progetto, era intervenuta concedendo dei prestiti per sostenere finanziariamente la nuova organizzazione. Questi interventi non sono tuttavia bastati a risolvere i problemi economici.

Determinante è stato anche il mancato aumento degli iscritti. L'adesione di nuovi membri, sulla quale si basavano le prospettive di sviluppo dell'associazione, non ha raggiunto i livelli sperati, rendendo impossibile assicurare una stabilità finanziaria a lungo termine. Già lo scorso luglio, un'inchiesta pubblicata dai giornali del gruppo Tamedia aveva evidenziato come il numero di adesioni fosse nettamente inferiore alle previsioni.