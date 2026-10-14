Alliance Care chiude dopo poco più di un anno: avviata la procedura di fallimento
L'organizzazione mantello dei professionisti delle cure non è riuscita a raggiungere la stabilità finanziaria. Deluse le aspettative sugli iscritti.
BERNA - Alliance Care, l'organizzazione mantello dei professionisti delle cure, cessa la propria attività e avvia la procedura di fallimento. La decisione è stata presa oggi dal consiglio infermieristico e dall'assemblea dei delegati, al termine di un'approfondita discussione.
Alla base della chiusura ci sono le difficoltà economiche dell'organizzazione, i cui risultati finanziari sono rimasti al di sotto delle aspettative. Come comunicato dalla stessa associazione, gli sforzi per stabilizzare i conti, avviati nell'aprile 2026, non hanno prodotto la svolta necessaria a garantire la continuità delle attività.
I primi segnali della crisi erano emersi già a giugno, quando Alliance Care aveva licenziato 17 dei suoi 91 dipendenti. L'Associazione svizzera infermieri (ASI), promotrice del progetto, era intervenuta concedendo dei prestiti per sostenere finanziariamente la nuova organizzazione. Questi interventi non sono tuttavia bastati a risolvere i problemi economici.
Determinante è stato anche il mancato aumento degli iscritti. L'adesione di nuovi membri, sulla quale si basavano le prospettive di sviluppo dell'associazione, non ha raggiunto i livelli sperati, rendendo impossibile assicurare una stabilità finanziaria a lungo termine. Già lo scorso luglio, un'inchiesta pubblicata dai giornali del gruppo Tamedia aveva evidenziato come il numero di adesioni fosse nettamente inferiore alle previsioni.
Alliance Care era stata fondata nel giugno 2025 con l'ambizione di riunire sotto un unico tetto tutti i professionisti del settore delle cure, inclusi gli operatori sanitari senza un diploma di infermieristica. Un progetto nato per ampliare la rappresentanza del personale sanitario che, a poco più di un anno dalla sua creazione, si conclude con l'avvio della procedura di fallimento.