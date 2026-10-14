Una persona su due ha rimandato troppo a lungo i sogni della sua vita

Soprattutto le donne vedono spesso nelle situazioni sociali delle vere e proprie sfide. È infatti il 40% delle donne rispetto al 34% degli uomini ad avere difficoltà a dire di no. Affrontare apertamente i conflitti, chiedere aiuto agli altri e farsi le proprie ragioni sono aspetti che costano un grande sforzo al 37% delle donne. Per gli uomini, invece, questi tre aspetti risultano faticosi al 32%, 29% e al 27%.

La maggioranza delle persone intervistate vorrebbe uscire più spesso dalla propria zona di comfort

Complessivamente, il 55% delle persone intervistate vorrebbe uscire più spesso dalla propria zona di comfort. Nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni, la quota è del 74%, tra le persone oltre i 65 invece è il 35%. Allo stesso tempo, il 74% pensa che, in generale, le persone in Svizzera dovrebbero uscire più spesso dalla loro zona di comfort. Le aspettative nei confronti della collettività sono quindi più elevate rispetto a quelle nei confronti di se stessi. Le persone intervistate sono dell’opinione che la popolazione dovrebbe avere più fiducia in sé, soprattutto nelle situazioni sociali come small talk e nel contatto con persone sconosciute (48%). Ma anche negli ambiti relativi a professione e formazione (27%) nonché sport, movimento e salute (23%) o nel settore creativo di musica, arte e artigianato (21%) le persone intervistate vorrebbero che la popolazione svizzera uscisse più spesso dalla sua zona di comfort.