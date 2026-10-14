Abusi nella Chiesa, chiesti standard nazionali vincolanti
Lo hanno fatto le associazioni delle vittime, nel corso di un incontro con la Conferenza dei vescovi svizzeri
FISCHINGEN - Standard minimi validi in tutta la Svizzera, organismi esterni indipendenti e un maggiore coinvolgimento delle persone direttamente interessate. Sono le principali richieste presentate dalle associazioni delle vittime di abusi IG-M!kU, SAPEC e GAVA alla Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS). Le misure di protezione e i diritti delle vittime, hanno sottolineato, non devono dipendere dalla diocesi o dal contesto regionale.
I rappresentanti delle tre associazioni linguistico-regionali hanno incontrato i membri della CVS il 21 settembre al monastero di Fischingen. Il confronto si è concentrato sulle esperienze e sulle preoccupazioni di chi ha subito abusi sessuali o spirituali in ambito ecclesiale e sulle misure adottate dalla Chiesa cattolica in Svizzera dopo la pubblicazione dello studio pilota, nel settembre 2023.
Pur riconoscendo i passi compiuti negli ultimi anni e i primi segnali di un cambiamento culturale, le associazioni hanno chiesto un sistema di protezione vincolante a livello nazionale, la formazione iniziale e continua dei responsabili ecclesiastici e un lavoro di elaborazione degli abusi che non si limiti agli aspetti penali.
È stata inoltre ribadita la necessità di organismi esterni e indipendenti per la consulenza, l’accompagnamento e il controllo, così come di procedure trasparenti e comprensibili. Centrale anche la fiducia nei responsabili ecclesiastici e negli uffici di segnalazione, considerata indispensabile affinché le vittime trovino il coraggio di chiedere aiuto.
Secondo le associazioni, le esperienze delle persone coinvolte devono essere integrate sistematicamente nel lavoro di prevenzione e intervento. L’efficacia delle misure dovrà essere valutata sulla loro capacità di garantire concretamente una migliore protezione, procedure affidabili e un trattamento rispettoso ed empatico.
I membri della CVS hanno accolto sia il riconoscimento dei passi già compiuti sia le osservazioni critiche. Le parti hanno convenuto che la pubblicazione dello studio principale, prevista all’inizio di febbraio 2027, dovrà rappresentare un’ulteriore tappa nella verifica e nello sviluppo delle misure, non la conclusione del percorso.
CVS e associazioni hanno infine concordato di proseguire lo scambio diretto e regolare. Il prossimo incontro è stato fissato per il 13 febbraio 2027, poco dopo la pubblicazione dello studio.
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