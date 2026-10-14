Abusi nella Chiesa, chiesti standard nazionali vincolanti

Pur riconoscendo i passi compiuti negli ultimi anni e i primi segnali di un cambiamento culturale, le associazioni hanno chiesto un sistema di protezione vincolante a livello nazionale, la formazione iniziale e continua dei responsabili ecclesiastici e un lavoro di elaborazione degli abusi che non si limiti agli aspetti penali.

È stata inoltre ribadita la necessità di organismi esterni e indipendenti per la consulenza, l’accompagnamento e il controllo, così come di procedure trasparenti e comprensibili. Centrale anche la fiducia nei responsabili ecclesiastici e negli uffici di segnalazione, considerata indispensabile affinché le vittime trovino il coraggio di chiedere aiuto.