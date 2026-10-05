Tutti insieme. Tutti per l'Ambrì

Alle 19.45 sarà il momento della partita di National League contro il Ginevra Servette, che sarà proiettata anche su un maxi-schermo nel capannone. Al termine dell'incontro, la festa proseguirà fino alle 2 con musica degli anni '70, '80 e '90, buvette e diverse proposte gastronomiche. Parteciperanno anche i giocatori della prima squadra e, già dal pomeriggio, alcune vecchie glorie che hanno vestito i colori biancoblù.

Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre vendute sciarpe celebrative al prezzo di 10 franchi. Nel prato antistante la pista sarà esposta "Giaccio Fuoco", opera dell'artista Ivan Tresoldi composta da 90 parole rappresentative dell'identità biancoblù, raccolte e intrecciate tra loro.