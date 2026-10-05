Tutti insieme. Tutti per l'Ambrì
Un gruppo di tifosi ha deciso di organizzare una giornata di raccolta fondi pe finanziare l'acquisto di azioni del club biancoblù. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre.
Un gruppo di tifosi ha deciso di organizzare una giornata di raccolta fondi pe finanziare l'acquisto di azioni del club biancoblù. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre.
AMBRÌ - I tifosi dell'Ambrì-Piotta si uniscono per raccogliere fondi destinati all'acquisto di azioni del club biancoblù. È l'obiettivo di "Insieme per l'Ambrì-Piotta", iniziativa che riunisce Gioventù biancoblù, Gruppo di sostegno, Interclub, Donatoren, Curva Sud, tifosi e appassionati.
L'appuntamento è per sabato 17 ottobre nel capannone antistante la Gottardo Arena. La giornata prenderà il via alle 15 con una tombola. Alle 17.30 seguirà un aperitivo e poi la cena, con maccheronata a 5 franchi a porzione.
L'evento è stato ideato e organizzato in modo indipendente dai tifosi e da numerosi sostenitori. «L'obiettivo - precisano gli organizzatori - è finanziare l'acquisto di azioni dell'HCAP: ogni franco raccolto durante la giornata sarà convertito interamente in azioni della società, contribuendo così a creare basi comunitarie per il futuro del club.
Alle 19.45 sarà il momento della partita di National League contro il Ginevra Servette, che sarà proiettata anche su un maxi-schermo nel capannone. Al termine dell'incontro, la festa proseguirà fino alle 2 con musica degli anni '70, '80 e '90, buvette e diverse proposte gastronomiche. Parteciperanno anche i giocatori della prima squadra e, già dal pomeriggio, alcune vecchie glorie che hanno vestito i colori biancoblù.
Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre vendute sciarpe celebrative al prezzo di 10 franchi. Nel prato antistante la pista sarà esposta "Giaccio Fuoco", opera dell'artista Ivan Tresoldi composta da 90 parole rappresentative dell'identità biancoblù, raccolte e intrecciate tra loro.