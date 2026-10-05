«La porta per Cristiano è sempre aperta»
L'allenatore lusitano Jorge Jesus apre al ritorno di CR7: «È stato un malinteso. Per la prossima finestra internazionale sarà convocato».
L'allenatore lusitano Jorge Jesus apre al ritorno di CR7: «È stato un malinteso. Per la prossima finestra internazionale sarà convocato».
PORTO - Il Portogallo ha battuto domenica la Norvegia per 2-1 e conquistato matematicamente l'accesso ai quarti di finale di Nations League. Un successo ottenuto senza Cristiano Ronaldo, rientrato in Arabia Saudita dopo essere stato lasciato in panchina dal selezionatore Jorge Jesus.
Al termine della partita, Jesus è stato interpellato sul futuro del 41enne con la nazionale. «Cristiano? È un malinteso. Per la prossima finestra internazionale sarà convocato. Se lo desidera, tornerà tra noi. Ne riparleremo prima della prossima lista, ma spetta a lui decidere», ha dichiarato.
Resta quindi aperta la possibilità di rivedere Ronaldo con la maglia della Seleção. L'ex attaccante del Real Madrid detiene i primati portoghesi per presenze e reti in nazionale, con 234 partite e 146 gol.
Il Portogallo ha chiuso questa prima finestra con quattro vittorie in altrettanti incontri e 12 punti. Con la qualificazione già assicurata, la prossima pausa internazionale, prevista a metà novembre, potrebbe offrire alla Federazione portoghese l'occasione per gestire il futuro in nazionale della sua storica stella.