Stesa la Norvegia, il Portogallo vola ai playoff

PORTO - Il successo colto sulla Norvegia all’Estádio do Dragão (2-1) ha permesso al Portogallo di qualificarsi per i playoff di Nations League con due giornate di anticipo sulla fine dei gironi. Sempre vincenti nelle quattro partite disputate, i lusitani hanno piazzato lo sprint decisivo piegando in rimonta Haaland e compagni. La selezione scandinava è passata in vantaggio con un eurogol di Ajer (36’); i padroni di casa hanno tuttavia immediatamente risposto con Cancelo (38’), per poi trovare il punto decisivo con Ramos al 79’. Nell’altro match del Gruppo 4 ha sorriso la Danimarca la quale, imponendosi 1-0 in Galles, si è presa il (provvisorio) secondo posto.