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Stesa la Norvegia, il Portogallo vola ai playoff

L'Europa non delude mai
Stesa la Norvegia, il Portogallo vola ai playoff
IMAGO / ZUMA Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Stesa la Norvegia, il Portogallo vola ai playoff
L'Europa non delude mai
CALCIO: Risultati e classifiche

PORTO - Il successo colto sulla Norvegia all’Estádio do Dragão (2-1) ha permesso al Portogallo di qualificarsi per i playoff di Nations League con due giornate di anticipo sulla fine dei gironi. Sempre vincenti nelle quattro partite disputate, i lusitani hanno piazzato lo sprint decisivo piegando in rimonta Haaland e compagni. La selezione scandinava è passata in vantaggio con un eurogol di Ajer (36’); i padroni di casa hanno tuttavia immediatamente risposto con Cancelo (38’), per poi trovare il punto decisivo con Ramos al 79’. Nell’altro match del Gruppo 4 ha sorriso la Danimarca la quale, imponendosi 1-0 in Galles, si è presa il (provvisorio) secondo posto.

La domenica europea ha poi visto la nuova recita sbiadita della Germania, stoppata sullo 0-0 in Grecia. La truppa di Jürgen Klopp ha così perso la possibilità di riacciuffare in graduatoria gli ellenici, che ora sognano la qualificazione alla fase finale della competizione. Finisse adesso, il gruppo 3 li vedrebbe promossi insieme con l’Olanda, che con Koopmeiners e Zirkzee ha sgambettato 2-1 - ed eliminato - la Serbia.

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