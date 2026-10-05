Cerca e trova immobili
Segnalaci
Sandro Fora

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva

Sandro Fora, Gorduno / Il Noce
Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva
Tipress
Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva
Sandro Fora, Gorduno / Il Noce

Ancora un incidente. Ancora la stessa pensilina distrutta. È successo la notte del 04 ottobre 2026, di nuovo. Era notte, alla fermata del bus "alle Mondelle a Gorduno", in piena curva. Un'auto ha perso il controllo e ha centrato in pieno la pensilina.

Per fortuna era notte e la fermata era vuota.

Ma pongo una domanda semplice: cosa sarebbe successo se fosse stata mattina presto?

Alle 7:00 in quella fermata ci sono i nostri bambini che vanno a scuola, le persone che vanno al lavoro, gli anziani che aspettano il bus. È una fermata usata ogni giorno da tutta la frazione.

Non è la prima volta. La curva è stretta e pericolosa, la visibilità è scarsa, le auto spesso arrivano a velocità sostenuta. E la pensilina non ha alcuna protezione: nessun paletto, nessun cordolo, nessuna barriera. Chi aspetta il bus è completamente esposto.

Non scrivo per polemica. Scrivo per prevenire.

Prima di dover piangere una disgrazia, possiamo intervenire. Chiedo un sopralluogo tecnico urgente e misure semplici ma efficaci: dissuasori di velocità prima della curva, due o tre paletti di protezione in cemento davanti alla pensilina, una migliore illuminazione e una segnaletica più visibile.

Sono interventi di poco conto, ma possono salvare una vita.

Chiedo alla Città di Bellinzona e alle autorità cantonali competenti di volersi chinare su questa situazione, ora, quando i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Non aspettiamo il prossimo incidente. Perché il prossimo potrebbe non capitare di notte.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
gordunoincidenti stradalipensilina autobussandro forasicurezza
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
2 gior
1
38

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
2 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
5 ore

È morto Marco Blaser

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
2 ore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
13
35

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
20 ore
19
31

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
1 gior
33
223

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
3 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
2 gior
41
61

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
1 gior
2
14

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
2 gior
20
26

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
8 ore
43
83

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
1 ora

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
1 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
10 ore
10
28

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
1 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
4 ore
51
122

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
12 ore
40
163

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
3 gior
10
36

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
8
20

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
1 gior
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
3 gior
12
49

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
1 gior
12
57

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
3 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
12 ore
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
10 ore
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
21 ore
7
35

Goggia distrutta da due virus

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
3 gior
36
57

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
1 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
12 ore
11
18

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
3 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
1 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
1 gior
7

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
3 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
1 gior
5
71

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
56
139

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
3 gior
18

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
2 gior
47
92

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
4 ore
20
39

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
1 gior
5
15

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
2 gior
27
50

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda
LIVE
HCL
1 gior
43
82

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
2 gior
77
41

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La guerra è pace? Quando un premio per la pace va alla NATO
LIVE
MARIA PIA AMBROSETTI
1 gior
5
27

La guerra è pace? Quando un premio per la pace va alla NATO

Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis
LIVE
LORENZO QUADRI
1 gior
23
67

Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis

Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!
LIVE
SILVIO GRUOSSO
2 gior
8

Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!

Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
3 gior
11

Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo

Cassa malati: non chiamiamolo un successo
LIVE
LUCA FRASA
3 gior
1
19

Cassa malati: non chiamiamolo un successo

Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo
LIVE
GIUSEPPE COTTI
3 gior
4

Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo

Basta campare di politica e CdA!
LIVE
CANTONE
3 gior
1
18

Basta campare di politica e CdA!

Il pieno lo paga sempre il cittadino
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
5
5

Il pieno lo paga sempre il cittadino

La regio insubrica è più viva e intraprendente
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
4 gior
1
11

La regio insubrica è più viva e intraprendente

Premi di cassa malati: quando il 3,7% non racconta tutto
LIVE
LORENZO ONDERKA
5 gior
2
14

Premi di cassa malati: quando il 3,7% non racconta tutto