Il Riviera Restaurant by Sadler celebra il tartufo
Al settimo piano del Casinò di Campione d’Italia, una serata dedicata a uno degli ingredienti più pregiati della cucina italiana, attraverso la visione gastronomica dello Chef stellato e l’eccellenza di Giuliano Tartufi.
Al settimo piano del Casinò di Campione d’Italia, una serata dedicata a uno degli ingredienti più pregiati della cucina italiana, attraverso la visione gastronomica dello Chef stellato e l’eccellenza di Giuliano Tartufi.
CAMPIONE D'ITALIA - Ci sono ingredienti capaci di raccontare un territorio, evocare la stagionalità e trasformare un piatto in un’esperienza da ricordare. Tra questi, il tartufo occupa un posto speciale nella tradizione gastronomica italiana. È proprio a questo prezioso prodotto che Riviera Restaurant by Sadler ha dedicato una serata speciale, martedì 24 novembre, realizzata in collaborazione con Giuliano Tartufi.
L’appuntamento è stata un’occasione per esplorare le molteplici sfumature di questo ingrediente, attraverso un percorso gastronomico pensato per esaltarne profumi, aromi e caratteristiche, inserendolo in una proposta culinaria che unisce ricerca, tecnica e rispetto per la materia prima.
La serata si inserisce nel nuovo percorso del Riviera Restaurant, che ha recentemente inaugurato una nuova fase sotto la firma dello Chef stellato Claudio Sadler. Situato al settimo piano del Casinò di Campione d’Italia, con una suggestiva vista sul Lago di Lugano, il ristorante propone una cucina che trova nella semplicità consapevole la propria cifra distintiva: pochi elementi, selezionati con cura, valorizzati attraverso una tecnica attenta e una particolare sensibilità verso la stagionalità.
In questa prospettiva, il tartufo rappresenta un ingrediente particolarmente significativo, capace di esprimere tutta la propria personalità senza bisogno di artifici, in armonia con una filosofia gastronomica che mette al centro la qualità e l’identità delle materie prime.
A guidare la brigata in cucina è lo Chef Resident Fabio Busnelli, che ha curato la proposta gastronomica della serata, mentre la carta dei vini, firmata dalla Sommelier Pamela Pettinari, ha completato l’esperienza attraverso abbinamenti pensati per accompagnare le diverse portate.
Partner dell’iniziativa è Giuliano Tartufi, azienda nata nel 1991 a Pietralunga, in Umbria, dalla passione del fondatore Giuliano Martinelli. Nel corso degli anni, la realtà si è affermata a livello internazionale nella selezione, trasformazione e commercializzazione del tartufo, portando l'eccellenza del Made in Italy in oltre 90 Paesi.
L’incontro tra Riviera Restaurant by Sadler e Giuliano Tartufi nasce così dalla condivisione di un’attenzione comune per la materia prima e per il valore della cultura gastronomica italiana: un dialogo tra competenze e sensibilità differenti, che trova nella cucina il suo linguaggio più immediato.
Orari di apertura
Il ristorante sarà aperto 364 giorni all’anno (ad eccezione del 24 dicembre), esclusivamente a cena:
- lunedì–giovedì e domenica: 19.00 – 22.30
- venerdì e sabato: 19.00 – 23.00
Informazioni utili
https://rivierarestaurant.it/
info@rivierarestaurant.it
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