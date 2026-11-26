CAMPIONE D'ITALIA - Ci sono ingredienti capaci di raccontare un territorio, evocare la stagionalità e trasformare un piatto in un’esperienza da ricordare. Tra questi, il tartufo occupa un posto speciale nella tradizione gastronomica italiana. È proprio a questo prezioso prodotto che Riviera Restaurant by Sadler ha dedicato una serata speciale, martedì 24 novembre, realizzata in collaborazione con Giuliano Tartufi.