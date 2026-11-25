In apertura Sacha Cattelan, CEO di Grafica Set Group SA, ha ricordato la scelta di restare in Ticino, dopo aver valutato un trasferimento in Svizzera interna, e di avviare un progetto editoriale dedicato alle imprese del Cantone. “Ciò che mi gratifica maggiormente è vedere quello che riesce a creare tra le persone”, ha spiegato Cattelan parlando di INFOpmi.

La tavola rotonda ha messo a confronto tre osservatori sullo stato di salute delle PMI. A discuterne, moderati da Sara Bellini, sono stati Raffaele De Rosa, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Andrea Gehri, presidente della Camera di commercio ticinese (Cc-Ti), e Fabio Regazzi, consigliere agli Stati e presidente dell’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM).