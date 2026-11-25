Il LAC si veste d’oro. Le eccellenze ticinesi a confronto sul futuro delle PMI
Focus su export, semplificazione amministrativa e successione aziendale tra innovazione e nuovi scenari globali.
Focus su export, semplificazione amministrativa e successione aziendale tra innovazione e nuovi scenari globali.
LUGANO - Quanto pesa l’incertezza internazionale sulle aziende ticinesi che esportano? Quali procedure si possono semplificare per chi fa impresa? Come si prepara il passaggio di consegne in un’azienda di famiglia? Sono alcune delle domande che hanno animato la sesta edizione di GOLD PMI, la serata che ha riunito al LAC esponenti dell’imprenditoria, delle associazioni economiche e delle istituzioni. L’incontro è stato organizzato da Grafica Set Group SA con il patrocinio della Città di Lugano.
La serata ha segnato il debutto della nuova GOLD Edition di INFOpmi, presentata in anteprima al LAC e consegnata agli ospiti al termine degli interventi.
In apertura Sacha Cattelan, CEO di Grafica Set Group SA, ha ricordato la scelta di restare in Ticino, dopo aver valutato un trasferimento in Svizzera interna, e di avviare un progetto editoriale dedicato alle imprese del Cantone. “Ciò che mi gratifica maggiormente è vedere quello che riesce a creare tra le persone”, ha spiegato Cattelan parlando di INFOpmi.
La tavola rotonda ha messo a confronto tre osservatori sullo stato di salute delle PMI. A discuterne, moderati da Sara Bellini, sono stati Raffaele De Rosa, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Andrea Gehri, presidente della Camera di commercio ticinese (Cc-Ti), e Fabio Regazzi, consigliere agli Stati e presidente dell’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM).
L’incertezza geopolitica e commerciale ha aperto il capitolo dedicato all’export. Il confronto ha toccato le difficoltà delle aziende che vendono all’estero, la ricerca di nuovi mercati e il valore della «Swissness». Quanto conta oggi la provenienza svizzera per un’impresa ticinese che deve distinguersi all’estero? È una delle domande che hanno accompagnato il dibattito.
Sul fronte cantonale e federale, l’attenzione si è spostata sulla semplificazione degli adempimenti e sui margini per accelerare le procedure. Si è discusso anche delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.
A riportare il confronto dentro le aziende sono state le esperienze imprenditoriali delle famiglie Gehri e Regazzi, da cui è partito l’approfondimento su come preparare il passaggio di consegne tra generazioni e salvaguardare il legame con il territorio.
Il confronto ha preso le mosse dallo stato di salute delle PMI e ha toccato l’accesso ai mercati esteri e il valore del marchio svizzero per chi esporta. Sul fronte interno, il dibattito si è concentrato sul peso degli adempimenti amministrativi e sulla possibilità di semplificarli. Le esperienze delle famiglie Gehri e Regazzi hanno offerto due casi concreti per affrontare il tema della successione in azienda.
Il programma è proseguito con tre interviste. Al centro del colloquio con Sura Fini Di Pietro (BancaStato), il ruolo della banca nelle fasi di crescita e nei passaggi di proprietà.
Con Samuele Donnini (Zurich Svizzera) si è parlato di come le imprese possono prepararsi ai rischi, dagli eventi naturali alle minacce informatiche.
L’incontro con Marco Vicenzino e Simone Ferrario (Swisscom Secure Vision) ha portato l’attenzione sulla sicurezza aziendale e sulla protezione dei dati.
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