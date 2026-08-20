Cuba, Rubio annuncia un nuovo round di sanzioni

Rubio ha accusato inoltre il governo cubano di avere tentato di sfruttare il centenario della nascita di Fidel Castro per «rivitalizzare» una rete sovversiva, facendo arrivare all'Avana una nuova brigata di simpatizzanti internazionali. Il segretario di Stato ha fatto riferimento anche a un evento ospitato la scorsa settimana a Washington, alla presenza dell'ambasciatrice cubana negli Stati Uniti Lianys Torres Rivera, dedicato all'eredità di Castro.

Le sanzioni riguardano anche quattro enti del settore metallurgico e minerario e tre attivi nell'import-export di veicoli, attrezzature industriali, elettrodomestici e materiali da costruzione. Washington ha inoltre imposto misure al ministero cubano delle Costruzioni e a un ente governativo incaricato di fornire manodopera cubana a società straniere attive nel Paese.