Melania Trump torna in pubblico con «Fostering the Future»

«Fostering the Future è molto più di un'iniziativa educativa: è un investimento generazionale nel bacino di talenti dell'America», ha affermato la first lady nel Rose Garden, alla presenza del presidente Donald Trump. Secondo Melania Trump, ogni studente che consegue un diploma o una laurea contribuisce a rafforzare la forza lavoro, favorire l'innovazione e ampliare le opportunità economiche.