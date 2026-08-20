Melania Trump torna in pubblico con «Fostering the Future»
La first lady ha presentato alla Casa Bianca l'iniziativa dedicata alle opportunità educative dei giovani americani.
WASHINGTON - Melania Trump è tornata in pubblico alla Casa Bianca per un evento dedicato a «Fostering the Future», iniziativa che punta a sostenere le opportunità educative dei giovani americani, compresi quelli che crescono in affido familiare.
«Fostering the Future è molto più di un'iniziativa educativa: è un investimento generazionale nel bacino di talenti dell'America», ha affermato la first lady nel Rose Garden, alla presenza del presidente Donald Trump. Secondo Melania Trump, ogni studente che consegue un diploma o una laurea contribuisce a rafforzare la forza lavoro, favorire l'innovazione e ampliare le opportunità economiche.
La first lady ha sottolineato che il programma intende valorizzare i giovani «sulla base di merito e talento», al di là delle condizioni economiche e di altri fattori che potrebbero limitarne le opportunità.
L'iniziativa amplierà la propria rete nazionale grazie alle donazioni di IndyCar e Fox. «Il più grande vantaggio competitivo Usa risiede nella sua gente. I leader di domani siedono oggi tra i banchi di scuola, inclusi i giovani che crescono in affido familiare», ha dichiarato Melania Trump.