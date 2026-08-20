Alte Fagne, l'incendio è complessivamente «sotto controllo»
Circa 350 persone impegnate contro le fiamme. La situazione resta meno stabile nella parte orientale dell'area colpita
BRUXELLES - L'incendio che imperversa nella riserva naturale belga delle Alte Fagne è complessivamente «sotto controllo». Lo indica un rapporto sulla situazione del governatore della provincia di Liegi: il fuoco non dovrebbe più propagarsi, a condizione che il meteo rimanga stabile e non si verifichino eventi imprevisti.
Nella parte occidentale dell'area colpita la situazione è considerata completamente domata, mentre a est i lavori proseguono e il quadro resta meno stabile. Tony Hosmans, responsabile della comunicazione di crisi del governatore, ha dichiarato alla DPA che vi è comunque ottimismo.
Circa 350 persone sono impegnate nelle operazioni. I vigili del fuoco tedeschi, intervenuti vicino al confine con la Germania, stanno riducendo il proprio coinvolgimento e il loro settore sarà preso in carico dalle forze belghe.
Le fiamme vengono combattute anche dall'alto con sette velivoli: due elicotteri tedeschi e due norvegesi, un elicottero della polizia federale belga per coordinare le operazioni di volo e due aerei antincendio svedesi. Le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere favorevoli fino a sera.
Da venerdì l'incendio ha distrutto circa 3.000 ettari ed è considerato uno dei più grandi nella storia del Belgio.