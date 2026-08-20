Roma, Londra, Parigi e Berlino: «Israele fermi gli insediamenti in Cisgiordania»

Giovedì mattina il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband aveva già definito il progetto «inaccettabile, distruttivo e pericoloso per la soluzione dei due Stati». Il ministro israeliano Gideon Sa'ar ha respinto «categoricamente» la dichiarazione e quello che ha definito il «tono paternalistico» di Miliband, precisando che non vi sarebbero state nuove decisioni sull'area E1: quella sullo sviluppo risalirebbe al 2025 e la procedura di gara sarebbe in corso da diversi mesi.

I piani approvati nell'agosto 2025 dall'alto comitato di pianificazione dell'amministrazione civile israeliana prevedono 3.412 unità abitative nel distretto E1. Il progetto aumenterebbe di circa 12.000 persone la popolazione di Ma'aleh Adumim, attualmente di 38.000 abitanti. Questa settimana il sindaco Guy Yifrach ha annunciato l'avvio della costruzione delle prime 1.400 unità abitative.