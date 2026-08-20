PERÙ
Forte terremoto in Perù, escluso il pericolo tsunami
Il sisma ha colpito il dipartimento di Ayacucho. Magnitudo 6,7 per l'USGS, 7,2 secondo l'Istituto Geofisico del Perù.
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Fonte Ats Ans
Forte terremoto in Perù, escluso il pericolo tsunami
Il sisma ha colpito il dipartimento di Ayacucho. Magnitudo 6,7 per l'USGS, 7,2 secondo l'Istituto Geofisico del Perù.
LIMA - Un forte terremoto ha colpito il dipartimento di Ayacucho, in Perù. Secondo i dati dell'U.S. Geological Survey (USGS), il sisma ha avuto una magnitudo di 6,7, con epicentro localizzato a 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upahuacho.
L'Istituto Geofisico del Perù ha invece stimato una magnitudo di 7,2, indicando l'epicentro a 35 chilometri a nord della località di Coracora e una profondità di 108 chilometri.
Il Centro operativo nazionale per le emergenze ha riferito che il terremoto è stato avvertito «come moderato o forte in diversi dipartimenti».
La Direzione Idrografica e di Navigazione della Marina peruviana ha escluso il pericolo di uno tsunami lungo la costa del Paese.
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