Cuba sempre più dilaniata dall'inflazione

Gli aumenti più consistenti sono stati registrati nei settori della ristorazione e degli alberghi, con un incremento annuo del 32,57%, seguiti da alimentari e bevande analcoliche, saliti del 26,36%, e dai trasporti, con un aumento del 24,96%. Crescono anche i prezzi dell'istruzione, del 23,32%, e dei servizi per l'abitazione, del 20,83%.

Il livello reale dell'inflazione potrebbe essere più elevato rispetto a quello indicato dai dati ufficiali, poiché le statistiche non rifletterebbero l'andamento dei prezzi nel mercato informale e nel settore privato. Le previsioni della Cepal indicano, inoltre, che l'economia cubana potrebbe contrarsi quest'anno del 6,5%.