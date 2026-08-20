Imbarcazione si capovolge, 40 bambini morti

"Posso confermare che finora sono stati recuperati circa 40 corpi di bambini", ha dichiarato Abdulkadir Yusuf, responsabile di zona dell'Autorità nazionale per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto, mentre i lavoratori si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato Sarkin Daji, un capo della zona.