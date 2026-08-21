Aereo charter precipitato in Alaska: morte tutte le otto persone a bordo

Un portavoce del Comando dell'Alaska ha fatto sapere che è in corso un'indagine sulle cause dell'incidente. I nomi delle vittime saranno comunicati dopo che le rispettive famiglie saranno state informate.

Robert Davis, comandante del Comando dell'Alaska, ha definito l'accaduto «una perdita devastante per la nostra famiglia militare e per le comunità che serviamo», ricordando che le persone a bordo erano «professionisti dediti al loro lavoro, impegnati in una missione vitale in un ambiente esigente».