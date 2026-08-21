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Aereo charter precipitato in Alaska: morte tutte le otto persone a bordo

Lo schianto è avvenuto all'aeroporto della stazione radar di Cape Newenham. Le autorità militari hanno aperto un'indagine.
Aereo charter precipitato in Alaska: morte tutte le otto persone a bordo
Imago
Fonte Ats Akr
di Redazione
Aereo charter precipitato in Alaska: morte tutte le otto persone a bordo
Lo schianto è avvenuto all'aeroporto della stazione radar di Cape Newenham. Le autorità militari hanno aperto un'indagine.

CAPE NEWENHEM - Sono morte tutte le otto persone che si trovavano a bordo di un volo charter precipitato nell'Alaska occidentale.

Secondo quanto riferito dai militari del Comando dell'Alaska, l'aereo era stato noleggiato da una compagnia civile e si è schiantato all'aeroporto della stazione radar a lungo raggio di Cape Newenham, all'estremità sud-occidentale dello Stato. I soccorritori intervenuti sul posto hanno confermato che non ci sono sopravvissuti.

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Aereo charter con otto persone a bordo precipita in Alaska

Un portavoce del Comando dell'Alaska ha fatto sapere che è in corso un'indagine sulle cause dell'incidente. I nomi delle vittime saranno comunicati dopo che le rispettive famiglie saranno state informate.

Robert Davis, comandante del Comando dell'Alaska, ha definito l'accaduto «una perdita devastante per la nostra famiglia militare e per le comunità che serviamo», ricordando che le persone a bordo erano «professionisti dediti al loro lavoro, impegnati in una missione vitale in un ambiente esigente».

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