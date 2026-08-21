Aereo charter con otto persone a bordo precipita in Alaska

Secondo le prime informazioni, il velivolo, un Cessna 441, era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, circa 720 chilometri più a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla destinazione.

L'incidente è avvenuto nei pressi di una pista di atterraggio dell'aeronautica militare che permette l'accesso al sito radar. A bordo si trovavano sei passeggeri e due piloti. Le loro condizioni non sono al momento note.