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Aereo charter con otto persone a bordo precipita in Alaska

Il Cessna 441 era partito da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham. Ignote le condizioni delle persone a bordo.
Aereo charter con otto persone a bordo precipita in Alaska
Deposit (simbolica)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Aereo charter con otto persone a bordo precipita in Alaska
Il Cessna 441 era partito da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham. Ignote le condizioni delle persone a bordo.

CAPE NEWENHAM - Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato vicino a una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Lo hanno riferito funzionari dell'aviazione federale statunitense, citati dalla Cnn.

Secondo le prime informazioni, il velivolo, un Cessna 441, era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, circa 720 chilometri più a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla destinazione.

L'incidente è avvenuto nei pressi di una pista di atterraggio dell'aeronautica militare che permette l'accesso al sito radar. A bordo si trovavano sei passeggeri e due piloti. Le loro condizioni non sono al momento note.

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