«Qui ormai manca tutto». La Morte visita Cuba

«Manca tutto. Non abbiamo più antibiotici, né materiale per le analisi di laboratorio e neppure i guanti monouso. Non c'è neppure più benzina per le ambulanze» dice al Tages Anzeiger un medico del quartire Vieja, all'Avana. L'uomo racconta che anche a casa sua sta male «perchè non ha più acqua né elettricità. Di notte dome a malapena perchè il ventilatore non funziona e il caldo è quasi insopportabile. Inoltre deve svegliarsi molto presto per recarsi al lavoro dato che di autobus ne circolano pochissimi».

Secondo quanto riferito su Focus attualmente sono in funzione «non più del 20% dei servizi sanitari, gli ospedali più piccoli sono stati chiusi e i pazienti trasferiti. In quelli più grandi solo alcuni reparti sono operativi, e con estrema difficolta».

Record di bambini morti

In occasione della settantanovesima Assemblea Mondiale della Sanità, conclusasi il 23 maggio 2026, la vice ministra della Salute Tania Margarita Cruz Hernández ha denunciato che «la mortalità neonatale a Cuba, un tempo fra le più basse in Occidente, è raddoppiata raggiungendo il record di 9,9 decessi per ogni mille bambini nati vivi». La sopravvivenza ai tumori infantili è poi scesa dall'85% al 65% per la mancanza di farmaci essenziali e le difficoltà logistiche legate all'embargo. Oltre centomila persone, tra cui migliaia di bambini, sono in attesa di operazioni chirurgiche e circa trentaquattromila donne in gravidanza non hanno accesso agli esami diagnostici e hanno difficoltà ad avere una alimentazione adeguata perché, a causa della difficoltà dei trasporti, non sono reperibili cibi freschi come verdure e carne.

