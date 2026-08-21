Rapina in gioielleria in pieno giorno, poi si danno alla fuga su un'auto targata Ticino
Cinque rapinatori a volto coperto hanno colpito in un centro commerciale nel Lodigiano per poi fuggire a bordo di un minivan a placche TI. Per ora restano a piede libero.
LODI - Un colpo da manuale, sferrato in pieno giorno, quello perpetrato da una gang a volto coperto che, dopo essersi introdotta in una gioielleria e aver sfondato le vetrinette a martellate, ha arraffato i preziosi per poi darsi rapidamente alla fuga.
È successo giovedì pomeriggio nel centro commerciale Il Castello di Sant'Angelo Lodigiano (LO) e il furto è stato immortalato da diversi passanti.
Il gruppetto, formato da almeno 5 giovani malviventi, è poi salito con i borsoni di refurtiva su un minivan Ford targato Ticino dandosi alla macchia. Al momento, riferiscono i media italiani, sarebbero ancora latitanti.
Stando a quanto riportato da il Cittadino del Lodigiano, sulla questione sicurezza nel centro commerciale - dotato di ampie gallerie - se n'era già parlato in passato con un interessamento anche da parte delle autorità municipali.
Secondo il sindaco del comune, Cristiano Devecchi, si tratta di un colpo particolarmente spregiudicato e inedito, per quanto riguarda audacia e orario: «evidentemente se i ladri hanno architettato una rapina del genere è perché sapevano della situazione (della sicurezza nel centro commerciale, ndr.)», ha chiosato al quotidiano locale.
Due persone presenti all'interno della gioielleria, in stato di shock, sono state visitate dalla Croce Bianca.