Zelensky sanziona pure "Masha e Orso"
Le autorità ucraine accusano la popolare serie animata di veicolare messaggi politici nascosti rivolti ai più piccoli.
Le autorità ucraine accusano la popolare serie animata di veicolare messaggi politici nascosti rivolti ai più piccoli.
KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni contro cinque cittadini russi e a quattro organizzazioni coinvolte nella creazione del cartone animato «Masha e Orso», che secondo Kiev «diffonde narrazioni filorusse mascherate da contenuti per bambini, rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina».
Lo riporta l'Ukrainska Pravda, secondo cui nel mirino delle sanzioni ci sono lo studio Animaccord, creatore della serie animata, il suo fondatore, il Ceo, nonché sceneggiatore, regista e produttore, il co-autore della serie e il detentore dei diritti del cartone animato
Il portale di informazione riporta anche che, nell'agosto dello scorso anno, il canale di Masha e Orso si è classificato al primo posto tra i canali YouTube per bambini più popolari in Ucraina.
A pretesto per le sanzioni - in particolare - un episodio del cartone dove la piccola protagonista appariva con un cappellino associato alla temuta polizia segreta dell'Unione Sovietica degli anni 1934-1946.