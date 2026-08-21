Zelensky sanziona pure "Masha e Orso"

KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni contro cinque cittadini russi e a quattro organizzazioni coinvolte nella creazione del cartone animato «Masha e Orso», che secondo Kiev «diffonde narrazioni filorusse mascherate da contenuti per bambini, rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina».