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Apple Music pensa a un bollino "Made With AI"

Le piattaforme musicali si adeguano al trend IA, puntando su maggiore trasparenza e strumenti di identificazione avanzati.
Apple Music pensa a un bollino "Made With AI"
imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Apple Music pensa a un bollino "Made With AI"
Le piattaforme musicali si adeguano al trend IA, puntando su maggiore trasparenza e strumenti di identificazione avanzati.

CUPERTINO - Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta "Made With AI" destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale generativa.

Secondo quanto riportato da Variety, la misura interesserà i contenuti in cui una porzione significativa del materiale sia stata prodotta tramite software automatizzati. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di "Transparency Tags", la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori.

I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati o manipolati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate.

Al momento non sono stati comunicati dettagli precisi sulle tempistiche di rilascio della funzionalità né sui parametri tecnici esatti che determineranno l'obbligo di etichettatura. La concorrenza di Apple si muove sulla stessa linea: a partire da metà settembre 2026, Spotify introdurrà un badge "AI Persona" per segnalare i profili di artisti la cui identità è presumibilmente generata dall'IA, mentre Deezer ha sviluppato un rilevatore interno (con una precisione dichiarata del 99,8%) per scansionare le proprie playlist e identificare contenuti sintetici.

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