Apple Music pensa a un bollino "Made With AI"

I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati o manipolati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate.

Al momento non sono stati comunicati dettagli precisi sulle tempistiche di rilascio della funzionalità né sui parametri tecnici esatti che determineranno l'obbligo di etichettatura. La concorrenza di Apple si muove sulla stessa linea: a partire da metà settembre 2026, Spotify introdurrà un badge "AI Persona" per segnalare i profili di artisti la cui identità è presumibilmente generata dall'IA, mentre Deezer ha sviluppato un rilevatore interno (con una precisione dichiarata del 99,8%) per scansionare le proprie playlist e identificare contenuti sintetici.