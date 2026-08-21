Da Samsung oltre 50 miliardi di franchi agli azionisti
Decisione legata ai profitti record trainati dalla domanda di chip per l’intelligenza artificiale.
SEOUL - Il colosso sudcoreano dell'elettronica Samsung Electronics ha annunciato che quest'anno destinerà ai suoi azionisti una somma di denaro significativamente superiore a qualsiasi altra volta in passato. Secondo quanto comunicato dal produttore di chip, per il 2026 dovrebbero essere messi a disposizione tra 90 e 110 trilioni di won per la remunerazione degli azionisti. Convertendo la cifra, si tratta di circa 51-63 miliardi di franchi.
Si tratta del più grande rendimento per gli azionisti mai registrato da un'azienda coreana. La distribuzione prevista è circa cinque volte superiore rispetto al precedente massimo storico di Samsung, pari a 20,3 trilioni di won nel 2020.
Alla base di questa distribuzione record vi sono gli utili estremamente elevati nel settore dei semiconduttori. Samsung Electronics ha recentemente registrato, per tre trimestri consecutivi, il più alto utile operativo della sua storia aziendale. L'elevato utile operativo si basa su una domanda costantemente alta di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.
Samsung Electronics è uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori, in particolare nel segmento dei chip di memoria ad alte prestazioni, e beneficia quindi in modo particolare dal boom del settore dell'intelligenza artificiale.