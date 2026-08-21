Melania: «Vi sono mancata. Eccomi qui!»
La First Lady torna in pubblico nel Giardino delle Rose dopo settimane di assenza, accolta con simpatia dagli ospiti.
La First Lady torna in pubblico nel Giardino delle Rose dopo settimane di assenza, accolta con simpatia dagli ospiti.
WASHINGTON - Dopo alcune settimane di assenza, la First Lady Melania Trump è tornata a mostrarsi in pubblico con una battuta.
«Ho sentito che vi sono mancata. Eccomi qui!», ha detto giovedì (ora locale) la 56enne, salutando gli ospiti nel Giardino delle Rose della Casa Bianca. Le sue parole hanno suscitato risate tra il pubblico, compreso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Da anni si specula su quanto siano vicini o distanti i Trump come coppia e ogni assenza un po' più lunga di Melania raramente passa inosservata. Nei giorni scorsi, i media hanno puntato i riflettori sul rapporto di stretta collaborazione tra Donald Trump e la sua assistente 35enne Natalie Harp, considerata una delle accompagnatrici più leali e fedeli del presidente USA.
I Trump si presentano mano nella mano
Ora la coppia presidenziale si è mostrata mano nella mano davanti alle telecamere nel Giardino delle Rose. Secondo i media statunitensi, Melania Trump non appariva più in pubblico dalla finale dei Mondiali del 19 luglio. Non avrebbe partecipato né alla cerimonia funebre per il senatore Lindsey Graham né alla cena di gala della stampa americana a Washington, recuperata successivamente.
L'occasione per il suo ritorno in pubblico è stata l'ampliamento della sua iniziativa «Fostering the Future», che dovrebbe consentire ai bambini provenienti da famiglie affidatarie di accedere agli studi universitari.