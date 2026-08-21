Melania: «Vi sono mancata. Eccomi qui!»

Da anni si specula su quanto siano vicini o distanti i Trump come coppia e ogni assenza un po' più lunga di Melania raramente passa inosservata. Nei giorni scorsi, i media hanno puntato i riflettori sul rapporto di stretta collaborazione tra Donald Trump e la sua assistente 35enne Natalie Harp, considerata una delle accompagnatrici più leali e fedeli del presidente USA.