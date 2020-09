Coronavirus: la Germania pensa a feste private limitate e multe

BERLINO - La Germania si prepara a introdurre nuove restrizioni in considerazione dell'andamento poco confortante della pandemia di Covid-19. Oggi, il governo federale e i Länder discutono in particolare di un limite di partecipanti agli eventi privati, di multe a chi fornisca dati personali falsi per il tracciamento dei contatti e di limitazione della vendita di alcolici.

Se non si fa nulla, entro Natale si avranno 19'200 nuovi casi d'infezione al giorno - come la Francia -, ha messo in guardia Angela Merkel. La cancelliera guarda con particolare preoccupazione alla capitale, dove, a suo avviso, il governo locale non starebbe facendo abbastanza per arginare il contagio. «A Berlino si deve fare qualcosa», ha dichiarato Merkel come riporta la Welt.

Una delle misure che il governo federale discute con quelli locali è un limite di 25 persone per gli eventi in spazi privati e di 50 per feste in locali pubblici. Ciò al fine di riuscire a tracciare e circoscrivere efficacemente eventuali focolai.

Per quanto riguarda il settore della gastronomia, per ora Merkel non intende introdurre nuove restrizioni, ma vuole puntare sul miglioramento del tracciamento dei contatti. A tal fine, propone una multa minima di 50 euro per chi fornisca dati personali errati all'ingresso di bar e ristoranti (ca. 54 franchi). Prevista anche una riduzione degli orari in cui è possibile vendere alcolici.

Le proposte di Merkel, che vorrebbero essere uniformi a livello nazionale, promettono d'incontrare resistenze nei Länder, in particolare in quelli meno interessati da nuovi contagi. Fa discutere anche il criterio delle 50 nuove infezioni per 100'000 abitanti su una settimana come parametro unico per imporre nuove limitazioni locali. Alcuni governi vorrebbero si tenesse conto anche di altri fattori.

Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 2'089 nuovi casi d'infezione da SARS-CoV-2. A livello nazionale, l'incidenza su 7 giorni è di 14 nuovi casi ogni 100'000 abitanti.