Un ministro di Hong Kong alla Valcambi
L'azienda ticinese avvia una partnership per la raffinazione di metalli preziosi con Shiu Wing Steel
L'azienda ticinese avvia una partnership per la raffinazione di metalli preziosi con Shiu Wing Steel
BALERNA - Valcambi SA ha compiuto un nuovo passo sul mercato asiatico siglando il 7 ottobre una "Lettera di Intenti" con Shiu Wing Steel Company per creare una joint venture nella raffinazione di metalli preziosi. L’accordo, che prevede la nascita di una nuova impresa con sede a Hong Kong, è stato firmato durante la visita a Balerna di Christopher Hui, Ministro dell’economia e finanza di Hong Kong.
La collaborazione unirà le competenze tecnologiche di Valcambi nei metalli preziosi e la solida presenza industriale di Shiu Wing Steel, che da oltre 65 anni è protagonista della produzione siderurgica locale e unico stabilimento siderurgico di Hong Kong.
«La firma di questa Lettera di Intenti rappresenta un passo importante nella diversificazione industriale di Shiu Wing Steel», ha dichiarato Dario Pong, executive director dell'azienda. Per Valcambi, l’intesa rafforza la presenza in Asia: «Questa Lettera di Intenti riflette la nostra ambizione di esplorare nuovi modi per servire i clienti in Asia e Pacifico», ha affermato il CEO Simone Knobloch.
Entrambe le società mirano a creare una piattaforma tecnologicamente avanzata per offrire servizi di raffinazione in Estremo Oriente, garantendo tracciabilità e responsabilità ambientale.