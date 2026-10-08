Un ministro di Hong Kong alla Valcambi

BALERNA - Valcambi SA ha compiuto un nuovo passo sul mercato asiatico siglando il 7 ottobre una "Lettera di Intenti" con Shiu Wing Steel Company per creare una joint venture nella raffinazione di metalli preziosi. L’accordo, che prevede la nascita di una nuova impresa con sede a Hong Kong, è stato firmato durante la visita a Balerna di Christopher Hui, Ministro dell’economia e finanza di Hong Kong.