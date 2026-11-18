OCSE, Cassis convoca una riunione per decidere in merito a presidenza
Il mancato consenso tra i 57 Stati membri rischia di bloccare la funzione decisionale dell'Organizzazione.
Il mancato consenso tra i 57 Stati membri rischia di bloccare la funzione decisionale dell'Organizzazione.
BERNA - Il consigliere federale Ignazio Cassis convoca una riunione straordinaria per decidere chi sarà il prossimo Paese a presiedere l'OSCE. La questione diventa urgente, a poche settimane dalla fine del mandato della Svizzera alla guida dell'Organizzazione.
La riunione straordinaria del Consiglio permanente è prevista per domani a Vienna, dove ha sede l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), si legge in una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
«L'obiettivo è mobilitare i 57 Stati partecipanti alla ricerca di un consenso sulla futura presidenza dell'Organizzazione e garantire la sua capacità di azione», viene precisato nel comunicato.
L'OSCE prende le sue decisioni tramite consenso. Un sistema che ha spesso paralizzato l'Organizzazione. Cipro, ad esempio, si era candidata per assumere la presidenza nel 2027. Ma la Turchia vi si oppone.