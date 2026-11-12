Minacce, stupri e rituali vudù

I rituali vudù

Il 21 settembre era tornato, apparentemente per vedere la figlia. Una volta entrato, aveva estratto un coltello da pane e violentato nuovamente la donna. Pochi giorni dopo, il 27 settembre, si era presentato armato di forbici e le aveva ordinato di spogliarsi davanti a una telecamera precedentemente installata. In presenza della bambina, le aveva tagliato i capelli e i peli delle zone intime per compiere alcuni rituali vudù, nel caso in cui lei gli avesse impedito di vedere la figlia. In seguito l'aveva minacciata con una forchetta e costretta a un altro rapporto sessuale.

La condanna

Nel maggio 2025 il Tribunale penale di Losanna lo aveva condannato a sei anni di carcere e a 15 anni di espulsione per stupro qualificato, minaccia e ingiuria. La sentenza era stata confermata nel giugno 2026 dal Tribunale cantonale vodese. L'uomo si era quindi rivolto al Tribunale federale, denunciando presunti errori procedurali, una formulazione imprecisa dell'atto d'accusa e una violazione del diritto di essere sentito. Aveva inoltre contestato la credibilità della vittima e lamentato la durata del procedimento.