Minacce, stupri e rituali vudù
Un 46enne nigeriano aveva violentato la moglie, arrivando a tagliarle i capelli e i peli per compiere alcuni rituali. Il Tribunale federale ha confermato sei anni di carcere e 15 di espulsione.
LOSANNA - Sei anni di carcere e 15 anni di espulsione dalla Svizzera. È la pena inflitta a un 46enne nigeriano, condannato per aver minacciato e violentato ripetutamente la moglie, dalla quale viveva separato. L'uomo ha tentato di contestare la sentenza davanti al Tribunale federale, ma i giudici di Losanna hanno respinto integralmente il suo ricorso. La condanna pronunciata dalla giustizia vodese è quindi definitiva.
L'elemento costante della relazione: la violenza
La relazione era stata segnata dalla violenza fin dall'inizio. Già nel 2016, anno del matrimonio, l'uomo aveva picchiato la moglie, venendo condannato con decreto d'accusa. Nel giugno 2019 la donna aveva infine lasciato l'abitazione insieme alla figlia della coppia. La separazione non aveva però messo fine alle intimidazioni. Nell'agosto 2021, dopo che la moglie gli aveva comunicato la volontà di chiudere definitivamente la relazione, l'uomo si era presentato nell'appartamento della donna. Armato di un coltello da cucina, l'aveva costretta a spogliarsi e ad avere un rapporto sessuale.
I rituali vudù
Il 21 settembre era tornato, apparentemente per vedere la figlia. Una volta entrato, aveva estratto un coltello da pane e violentato nuovamente la donna. Pochi giorni dopo, il 27 settembre, si era presentato armato di forbici e le aveva ordinato di spogliarsi davanti a una telecamera precedentemente installata. In presenza della bambina, le aveva tagliato i capelli e i peli delle zone intime per compiere alcuni rituali vudù, nel caso in cui lei gli avesse impedito di vedere la figlia. In seguito l'aveva minacciata con una forchetta e costretta a un altro rapporto sessuale.
La condanna
Nel maggio 2025 il Tribunale penale di Losanna lo aveva condannato a sei anni di carcere e a 15 anni di espulsione per stupro qualificato, minaccia e ingiuria. La sentenza era stata confermata nel giugno 2026 dal Tribunale cantonale vodese. L'uomo si era quindi rivolto al Tribunale federale, denunciando presunti errori procedurali, una formulazione imprecisa dell'atto d'accusa e una violazione del diritto di essere sentito. Aveva inoltre contestato la credibilità della vittima e lamentato la durata del procedimento.
Respinte le obiezioni della donna
Le obiezioni non hanno convinto i giudici federali. Secondo la Corte, le accuse erano descritte in maniera sufficientemente precisa e le dichiarazioni della donna, ritenute coerenti e credibili, erano state valutate correttamente dalle istanze precedenti. Nemmeno i tempi della procedura sono stati considerati eccessivi. Il ricorso è stato così respinto in tutti i suoi punti.