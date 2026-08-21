Speranze sempre più flebili dopo il rogo: ancora nessuna traccia dei cinque dispersi
La tromba delle scale è crollata: le forze d'intervento stanno quindi rimuovendo il tetto strato dopo strato.
La tromba delle scale è crollata: le forze d'intervento stanno quindi rimuovendo il tetto strato dopo strato.
THUSIS - Dopo il grande incendio divampato in un edificio residenziale di Thusis, nei Grigioni, cinque persone risultano ancora disperse. I loro familiari sono assistiti sul posto dal Care Team, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'edificio.
Nello stabile vivevano prevalentemente persone sole di diverse nazionalità sistemate in piccoli monolocali, ha riferito una portavoce della Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS.
Quattordici persone sono riuscite a mettersi in salvo, mentre otto sono rimaste ferite, due delle quali gravemente. Il Comune ha messo a disposizione vitto e alloggio per le persone rimaste illese.
Le forze d'intervento non sono ancora riuscite ad entrare
L'attenzione, intanto, resta concentrata sui cinque dispersi. Poiché la tromba delle scale è crollata durante il rogo, le forze d'intervento stanno rimuovendo il tetto strato dopo strato per permettere agli investigatori di entrare e cercare tracce.
In caso di ritrovamento di resti umani sarà necessario prelevare campioni di DNA e procedere ai confronti: secondo la portavoce, le ricerche potrebbero quindi durare ancora diversi giorni.
Le cause del rogo non sono ancora note e un collegamento con i temporali della notte precedente appare improbabile. L'incendio è scoppiato al secondo piano dell'edificio, che ne conta complessivamente tre.