Speranze sempre più flebili dopo il rogo: ancora nessuna traccia dei cinque dispersi

Quattordici persone sono riuscite a mettersi in salvo, mentre otto sono rimaste ferite, due delle quali gravemente. Il Comune ha messo a disposizione vitto e alloggio per le persone rimaste illese.

Le forze d'intervento non sono ancora riuscite ad entrare

L'attenzione, intanto, resta concentrata sui cinque dispersi. Poiché la tromba delle scale è crollata durante il rogo, le forze d'intervento stanno rimuovendo il tetto strato dopo strato per permettere agli investigatori di entrare e cercare tracce.