In tutta la Svizzera sarà una buona annata
Nonostante i quantitativi ridotti, la qualità dell'uva 2026 sarà elevata grazie a una maturazione precoce e alla scarsità di malattie.
Nonostante i quantitativi ridotti, la qualità dell'uva 2026 sarà elevata grazie a una maturazione precoce e alla scarsità di malattie.
BERNA - Segnata dalla siccità e dalla canicola, la vendemmia 2026 si annuncia promettente in Svizzera. La qualità dovrebbe essere buona, nonostante una quantità inferiore alle attese. La raccolta si distingue inoltre per la grande precocità e per gli acini di piccole dimensioni, dovuti alla scarsità d'acqua.
Diversi produttori hanno già iniziato a raccogliere l'uva. Si tratta principalmente dei frutti dei vitigni precoci o destinati alla produzione di spumanti.
In Vallese, la vendemmia dovrebbe iniziare nella settimana del 24 agosto nei vigneti meglio esposti, per poi generalizzarsi dal 31 agosto. Si tratta di una tempistica particolarmente precoce: secondo l'Ufficio vallesano della vite e del vino, i controlli sulla maturazione indicano un anticipo di 6-12 giorni rispetto al 2022, annata caratterizzata da temperature elevate.
La precocità pone però alcune sfide, in particolare nel raggiungere un equilibrio tra maturità fisiologica (acidità, zuccheri) e fenolica (tannini, colore). Una raccolta troppo anticipata può accentuare gli aromi vegetali, mentre una vendemmia tardiva rischia di creare uno squilibrio tra alcol e acidità.
Nel canton Vaud, alcune parcelle hanno risentito della siccità, ma il fenomeno resta «quasi aneddotico» rispetto all'intera superficie viticola, afferma François Montet, presidente della Federazione viticoltori vodesi. A fare la differenza sono soprattutto il tipo di suolo e l'età della pianta: i terreni argillosi trattengono meglio l'acqua, mentre le viti più vecchie possono attingere a riserve idriche più profonde.
Ad ogni modo, sottolinea Montet, non è la canicola a determinare la data della vendemmia, ma il momento della fioritura della vite, che a sua volta è influenzata dal clima primaverile. «Le ondate di calore estivo possono invece può migliorare o rovinare la qualità», ha aggiunto.
La siccità ha tuttavia avuto anche effetti positivi: caldo e scarsa umidità hanno limitato lo sviluppo di funghi indesiderati, riducendo sensibilmente la necessità di trattamenti fitosanitari.