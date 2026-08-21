Radar fa "strage" di automobilisti sull'A1

LOSANNA - Un radar ha fatto "strage" di automobilisti sull'autostrada A1 in territorio di Morges (VD). Installato lungo un cantiere, dove la velocità era stata ridotta per motivi di sicurezza da 120 a 60 km/h, l'apparecchio ha rilevato 10'528 infrazioni tra fine marzo e metà luglio, di cui 306 considerate reati stradali. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il portavoce della polizia vodese Alexandre Bisenz, confermando quanto riportato dal Journal de Morges e dal 24 heures.