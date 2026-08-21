Radar fa "strage" di automobilisti sull'A1
Lungo un cantiere ha staccato 10mila multe in 4 mesi
Lungo un cantiere ha staccato 10mila multe in 4 mesi
LOSANNA - Un radar ha fatto "strage" di automobilisti sull'autostrada A1 in territorio di Morges (VD). Installato lungo un cantiere, dove la velocità era stata ridotta per motivi di sicurezza da 120 a 60 km/h, l'apparecchio ha rilevato 10'528 infrazioni tra fine marzo e metà luglio, di cui 306 considerate reati stradali. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il portavoce della polizia vodese Alexandre Bisenz, confermando quanto riportato dal Journal de Morges e dal 24 heures.
La polizia sottolinea tuttavia che le infrazioni rappresentano appena l’1% dei veicoli transitati nella zona: il restante 99% ha rispettato il limite.
Secondo i due media, per una ventina di casi il Ministero pubblico ha già inflitto complessivamente 1000 aliquote giornaliere, da 30 a 80 franchi, con la condizionale. Le velocità contestate, al netto della tolleranza, superavano il limite tra 35 e 54 km/h. Le multe vanno da 300 a 1200 franchi. Decine di automobilisti sono inoltre a rischio di ritiro patente.
Considerando che un superamento di 11-15 km/h comporta una multa di 120 franchi, i due media stimano che l'incasso complessivo supererà il milione di franchi.