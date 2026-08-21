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Identificati i due alpinisti morti sullo Schalihorn
Le vittime sono due cittadini svizzeri, deceduti dopo una caduta fatale il 13 agosto scorso.
PolCa Vallese
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Identificati i due alpinisti morti sullo Schalihorn
Le vittime sono due cittadini svizzeri, deceduti dopo una caduta fatale il 13 agosto scorso.
Identificati i due alpinisti morti sullo Schalihorn
Le vittime sono due cittadini svizzeri, deceduti dopo una caduta fatale il 13 agosto scorso.
RANDA - È stata formalmente accertata l'identità dei due alpinisti ritrovati senza vita dopo la caduta mortale avvenuta il 13 agosto 2026 sullo Schalihorn, nel comune di Randa.
Secondo l'aggiornamento al comunicato di polizia del 14 agosto, le vittime sono due cittadini svizzeri di 33 e 37 anni.
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