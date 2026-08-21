Auto in sorpasso troppo vicine ai ciclisti: c'è chi chiede una legge
Uno studio in sette città svizzere rivela che la distanza di sicurezza tra auto e ciclisti non viene quasi mai rispettata.
BERNA - Nelle città svizzere le auto e i veicoli pesanti sorpassano regolarmente i ciclisti senza mantenere un margine di sicurezza adeguato. È quanto emerge da uno studio dell'Associazione traffico e ambiente (ATA), condotto in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (OST)
L'indagine ha esaminato circa 1'500 chilometri di percorsi ciclabili a Berna, Zurigo, Ginevra, Köniz (BE), Burgdorf (BE), Sion (VS) e Olten (SO). Utilizzando una bicicletta da test dotata di un sensore a ultrasuoni, le rilevazioni hanno mostrato una distanza media di sorpasso di soli 120 centimetri: in circa otto casi su dieci il distacco è risultato inferiore a 1,5 metri, e in oltre un terzo delle misurazioni non raggiungeva nemmeno il metro.
Il problema riguarda l'intero traffico urbano, con differenze minime tra le sette località analizzate. Gli automobilisti non adeguano quasi mai la distanza alla loro velocità e non lasciano un margine maggiore nemmeno quando la bicicletta traina un rimorchio per bambini.
I rischi si concentrano soprattutto sulle strade principali, dove sono stati registrati in media 9,2 sorpassi al chilometro contro l'1,5 delle arterie secondarie. Secondo l'indagine, la presenza di corsie ciclabili più larghe, di piste separate fisicamente e l'introduzione dei limiti a 30 km/h sono elementi cruciali per aumentare i distanziamenti e ridurre la gravità degli incidenti.
Una distanza minima per legge
Di fronte a questi dati, l'ATA chiede di introdurre nella legge svizzera una distanza minima obbligatoria di sorpasso pari a 1,5 metri, sul modello di molti altri Paesi europei. Attualmente la legislazione elvetica si limita a richiedere una genericamente «sufficiente» e un «riguardo particolare» verso chi pedala.