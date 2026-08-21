Auto in sorpasso troppo vicine ai ciclisti: c'è chi chiede una legge

L'indagine ha esaminato circa 1'500 chilometri di percorsi ciclabili a Berna, Zurigo, Ginevra, Köniz (BE), Burgdorf (BE), Sion (VS) e Olten (SO). Utilizzando una bicicletta da test dotata di un sensore a ultrasuoni, le rilevazioni hanno mostrato una distanza media di sorpasso di soli 120 centimetri: in circa otto casi su dieci il distacco è risultato inferiore a 1,5 metri, e in oltre un terzo delle misurazioni non raggiungeva nemmeno il metro.