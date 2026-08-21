Discriminazioni in caserma, l’esercito cambia passo

Altri sette provvedimenti sono in fase di attuazione secondo i tempi previsti, mentre per uno si registra un ritardo. Si tratta di un foglio informativo sui diritti delle persone colpite, rallentato dall'ampliamento dei contenuti di un manuale completo sulla procedura in caso di discriminazione. Inizialmente previsto solo per la milizia, il suo campo d'applicazione è stato esteso ai militari di carriera, al personale civile e ai membri della promozione della pace. Il manuale e la scheda informativa dovrebbero essere pronti entro la fine del 2027.

Queste misure non costituiscono un programma accessorio, ma sono esplicitamente collegate alla capacità di difesa del Paese e alla sicurezza psicologica necessaria per garantire l'organico di almeno 100'000 militari nel sistema di milizia. Come evidenziato da Aslan, oggi le donne sono più al sicuro nell'esercito poiché il tema viene affrontato in modo più istituzionalizzato.